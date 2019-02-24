В США потерпел крушение Boeing 767

Самолет Boeing 767 потерпел крушение близ населенного пункта Ануак в американском штате Техас. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) Соединенных штатов Америки.

Грузовой самолет авиакомпании Atlas Air рухнул в воды залива Тринити-Бэй. Данное воздушное судно совершало перелет из Майами (штат Флорида) в Хьюстон, на борту находились три человека.

Причины крушения в настоящее время расследует Национальный совет по безопасности на транспорте. Согласно сообщению издания The Newsweek, все люди, находившиеся на борту лайнера, погибли.