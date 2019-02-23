В Приморье амурский тигр напал в тайге на человека

В Приморском крае тигр напал на человека в таежном лесу. Пострадавший мужчина госпитализирован. Об этом сегодня сообщается на официальном интернет-портале центра "Амурский тигр".

Как отмечается, инцидент произошел в минувшую субботу, 16 февраля. В результате неравной схватки мужчина получил обширные рваные раны головы, лица и рук. По факту произошедшего полиция и охотнадзор проводят проверки.

По словам гендиректора центра Сергея Арамилева, нужно выяснить, что произошло с животным: "Тигр просто так на человека не нападает. Хочу сказать, что человек в лесу находился не на прогулке и не собирал грибы", - цитирует РИА Новости.

Арамилев считает, что необходимо узнать, не был ли тигр ранен. По его мнению, либо хищник напал на человека по каким-либо не зависящим от пострадавшего причинам, либо пострадавший сам вольно или невольно стал виновником конфликта.