В Подмосковье машина задавила водителя сломавшейся иномарки

На трассе в Подмосковье в пятницу, 22 февраля, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, авария произошла на трассе "М-2" при въезде в город Подольск.

Иномарка сломалась во время движения, вследствие чего водитель принял решение припарковаться на обочине дороге. Когда автомобилист покинул салон, чтобы установить причину поломки, его внезапно сбила проезжавшая мимо машина, передает сегодня телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что в результате случившегося водитель машины погиб на месте. Его транспортное средство получило различные повреждения.