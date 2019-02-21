В Москве на Страстном бульваре автокран рухнул на проезжую часть

В российской столице автокран упал на проезжую часть Страстного бульвара неподалеку от кинотеатра "Россия". Об этом журналистам сообщил источник в экстренных службах города, пишет ТАСС.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают дорожные инспекторы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. В настоящее время движение в районе инцидента ограничено.

Как сообщается, перекрыто движение от улицы Малая Дмитровка до Нарышкинского проезда. В сторону Тверской улицы занята одна полоса. Автомобилистам рекомендовано объезжать данный участок пути.