В Москве на Страстном бульваре автокран рухнул на проезжую часть
21 февраля 2019, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]
В российской столице автокран упал на проезжую часть Страстного бульвара неподалеку от кинотеатра "Россия". Об этом журналистам сообщил источник в экстренных службах города, пишет ТАСС.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают дорожные инспекторы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. В настоящее время движение в районе инцидента ограничено.
Как сообщается, перекрыто движение от улицы Малая Дмитровка до Нарышкинского проезда. В сторону Тверской улицы занята одна полоса. Автомобилистам рекомендовано объезжать данный участок пути.
Движение по Страстному бульвару от Малой до Большой Дмитровки перекрыто из-за падения автокрана. В сторону Тверской занята одна полоса. На месте работают оперативные службы. Объезжайте по улицам Петровка и Тверская.— ЦОДД (@gucodd) 21 февраля 2019 г.