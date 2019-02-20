За смерть матери с ребенком в лифте в Крыму будут судить пятерых

В гибели женщины с ребенком в лифте одного из многоэтажных домов Симферополя обвинили обслуживающую подъемник компанию и ее работников. Об этом пишут «Аргументы недели – Крым».

Расследование уголовного дела по данному факту уже завершено, пишет пресс-служба крымского следкома. Обвинение предъявили пяти сотрудникам предприятия «Центральный Жилсервис». Среди них директор, главный инженер, начальник участка и два электромеханика 3-го и 5-го разряда по ремонту и обслуживанию лифтов.

Правоохранители установили, что причина смерти горожанки и ребенка при использовании пассажирского подъемника в одной из городских этажек ненадлежащее обслуживание техники. Работники «Центрального Жилсервиса» не добросовестно выполняли свои обязанности. Следствию удалось собрать достаточно улик, дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.

Напомним, 2 марта в результате обрушения лифта в многоэтажном доме на улице Балаклавская в Симферополе погибла женщина с шестимесячным ребенком. Администрация города пообещала мужу компенсацию в размере 200 тысяч рублей. В крымской столице было поручено провести проверку всего лифтового оборудования.

Позже стало известно, что в рамках республиканской программы в многоквартирных жилых домах на территории Крыма планируется заменить 2,1 тысячу лифтов. В этом году власти РК попросят у Правительства РФ 1,5 миллиарда на замену 900 единиц оборудования.