Сегодня стало известно, что в Уфе школьника убило током от компьютера. Согласно последней информации осведомленных источников, четырнадцатилетний мальчик дотронулся до открытого системного блока.

В правоохранительных органах уточнили, что системный блок стоял дома у школьника. Подросток получил сильный электрический разряд и скончался на месте.

Как отмечает в среду, 20 февраля, ИА "Башинформ", по факту трагической гибели мальчика была организована проверка. Следователи уже приступили к опросу родственников умершего школьника. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.