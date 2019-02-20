Во Владивостоке задержали водителя, подозреваемого в гибели женщины и ребенка

В среду, 20 февраля, сотрудникам полиции Владивостока удалось задержать автомобилиста, который сбил на тротуаре целую семью. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли женщина и ребенок.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что подозреваемый в совершении ДТП был задержан сегодня в ходе оперативно-розыскных мероприятий, передает "Свободная пресса".

Напомним, накануне в столице Приморского края машина выехала на тротуар и совершила наезд на мужчину, женщину и их полуторагодовалого ребенка. Женщина и малыш скончались в больнице, несмотря на все усилия нейрохирургов. Устанавливаются обстоятельства аварии.