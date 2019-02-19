Кинологи проверяют территорию парка "Зарядье" в Москве после поступившего в оперативные службы сообщения об угрозе взрыва. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах.

Из-за анонимного сообщения о заложенном на территории парка взрывном устройстве из зданий и павильонов "Зарядье" спасатели в срочном порядке провели эвакуацию посетителей и персонала.

По словам представителя экстренных служб, из-за сообщения эвакуированы порядка 300 человек. Территория парка оцеплена, специалисты проводят проверку. Информации о бомбе пока нет.