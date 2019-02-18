Мать ребенка, который провел ночь в московском лесу, доставлена на допрос

Мать шестилетнего ребенка, который минувшую ночь провел в лесу в полном одиночестве, в понедельник днем была доставлена на допрос. Следователи намерены установить все обстоятельства случившегося.

Соответствующую информацию сегодня предоставила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, передает "Росбалт".

Напомним, сегодня рано утром женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Мать утверждает, что мальчик убежал от нее вечером в воскресенье, когда они гуляли в "Лосином острове". В 9 утра ребенок сам вышел из лесопарка к АЗС, сотрудники которой вызвали правоохранителей.