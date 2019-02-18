Задержанный за кражу полотна Архипа Куинджи из Третьяковки признал свою вину

Мужчина, задержанный за кражу картины "Ай-Петри. Крым" кисти Архипа Куинджи из Третьяковской галереи признал в свою вину. Кроме того, Денис Чуприков объяснил мотивы своего поступка.

Молодой мужчина признался, что рассчитывал привлечь к себе внимание похищением картины знаменитого художника. Адвокат Чуприкова Светлана Горбунова отметила, что признание ее подзащитный написал 14 февраля, передает в понедельник, 18 февраля, РИА "Новости"

Отметим, что кража полотна произошла 27 января. На следующее утро картину нашли в Одинцовском районе Подмосковья. Сразу после задержания мужчина категорически отказывался признавать свою вину.