Зампред Сибирского отделения РАН арестован

Утром в понедельник стало известно, что заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь был арестован. Его обвиняют в подстрекательстве к растрате.

Представитель Фрунзенского районного суда Владивостока отметил, что Благодырь проходит по одному делу с Виктором Милушем, который является исполнительным директором ПАО "Дальневосточная энергетическая компания". Подчеркивается, однако, что в отношении двух вышеуказанных граждан дела были возбуждены по разным статьям, передает утром в понедельник, 17 февраля, РИА "Новости".

Источники уточнили, что Иван Благодырь был задержан еще на прошлой неделе.