В субботу, 16 февраля, в селе Семеновка Запорожской области Украины вандалы разграбили и повредили захоронение воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Неизвестные похитили металлическую секцию ограждения и повредили металлическую звезду Вечного огня мемориального комплекса с захоронением солдат, погибших при освобождении города Мелитополя.

Сотрудники местных правоохранительных органов начали расследование всех обстоятельств произошедшего инцидента и принимают все необходимые меры для установления личностей правонарушителей.

По факту случившегося было открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).