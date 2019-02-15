Волки атакуют поселки в Архангельской области

Волки начали атаковать поселки в Архангельской области. Местные власти просят жителей быть осторожными, поскольку случаи захода диких животных в населенные пункты в последнее время участились.

Волков заметили в поселке Талаги и деревне Повракульская. Власти советуют соблюдать бдительность и не оставлять своих детей без присмотра, уточняется на официальном сайте муниципального образования "Талажское". Рекомендуется также не выпускать на улицу собак.

Охотник Андрей Рябенко рассказал РИА "Новости", что с начала осени 2018 года в разных поселках области волки убили более 25 собак, однако нападений на людей пока не было.