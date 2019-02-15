Иркутской семье пришлось дважды хоронить сына из-за ошибки сотрудников морга

Семье из Иркутской области пришлось дважды хоронить сына из-за ошибки, которая была допущена сотрудниками морга. Согласно последней информации, граждане пострадали из-за действий санитара.

Отмечается, что сотрудник патологоанатомического бюро перепутал тела умерших и семья похоронила незнакомого человека. Впоследствии санитар рассказал представителям кладбища о своей ошибке, после чего тело было эксгумировано. Впоследствии родственникам умершего пришлось вновь пережить похороны, но уже члена своей семьи.

Суд города Усолье-Сибирское в Иркутской области постановил взыскать с морга 71 тысячу рублей за ошибку при выдаче тела, отмечает ИА IrkutskMedia.