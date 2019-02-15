Крыша жилого дома обрушилась в Самаре под тяжестью снега

В пятницу, 15 февраля, в Самаре под тяжестью снега обрушилась крыша двухэтажного жилого дома. В ГУМЧС по региону сегодня сообщили, что из здания были экстренно эвакуированы двенадцать человек.

Информация о данном инциденте поступила сегодня в полдень по местному времени (11.00 по Москве). Дом, о котором идет речь, находится на улице Водников в Самарском районе города.