Две домашние собаки насмерть загрызли младенца в Томске

В Томске две домашние собаки насмерть загрызли младенца, лежавшего в детской кроватке. Согласно последней информации источников, мать ненадолго оставила ребенка в комнате вместе с животными.



Трагедия произошла 13 февраля. Мать малыша вышла во двор частного жилого дома, оставив месячную дочку, в колыбели. Как сообщает RT, ссылаясь на СУ СК по региону, когда женщина вернулась, она увидела ребенка на диване. На ее голове и теле были множественные раны, похожие на укусы. Уточняется, что в доме проживают ротвейлер и немецкая овчарка.



Малышку незамедлительно доставили в больницу, где она и скончалась на следующий день. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", уточнили в ведомстве.