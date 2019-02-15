После сообщения о минировании в Москве проверяют бизнес-центр

Отмечается, что аноним ранее сегодня сообщил о бомбе, которая якобы заложена в здании по адресу: улица Станиславского, дом номер 11.

Как уточняет утром в пятницу, 15 февраля, РИА "Новости" , эвакуация из бизнес-центра в настоящий момент не проводится. На месте сейчас работают специалисты, которые тщательно осматривают помещения. Устанавливаются личность и местонахождение звонившего.