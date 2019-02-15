В Москве произошла драка со стрельбой, в которой участвовали около ста человек

В районе Печатники, расположенном на юго-востоке Москвы, произошла массовая драка со стрельбой. Согласно последней информации осведомленных источников, в конфликте принимали участие около ста человек.

Известно, что ссора произошла в одном из ресторанов, куда ворвалась группа людей. Они потребовали, чтобы все посетители вышли на улицу, где и начался конфликт со стрельбой, передает телеканл РЕН ТВ . В результате инцидента пострадали около десяти человек, которые были госпитализированы.

Некоторые источники уверяют, что преступники хотели напасть на владельца заведения. Сейчас на месте работают полицейские. Задержаны десять человек.