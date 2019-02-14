Взрыв газа прогремел в жилом доме в Красноярске

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Красноярске вечером в четверг, 14 февраля. По данным МЧС, в результате взрыва произошли множественные разрушения стен второго и третьего этажей.

Инцидент произошел сегодня около 21:10 по местному времени в трехэтажном жилом доме №3 по ул. Кандагарской. Взрывом разрушены угловые квартиры. В настоящее время проводится осмотр помещений. Спасателям удалось эвакуировать 12 человек, среди которых двое детей.

Под завалами обнаружено тело женщины. Об этом сообщил начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко. Сейчас устанавливается личность погибшей. МВД также выясняет, сколько человек проживало в доме и сверяет документы, передает РИА Новости.