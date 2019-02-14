В здании МИД обнаружили тело российского дипломата

В здании Министерства иностранных дел на Смоленской-Сенной нашли тело дипломата Олега Кривова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.

Тело обнаружила уборщица, зайдя в туалет на 19-м этаже. На место незамедлительно были вызваны медики, которые констатировали смерть. Кривов скончался в возрасте 68 лет.

По предварительным данным, мужчина умер из-за скоротечного сердечного приступа. Он работал в департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.