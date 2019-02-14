В здании МИД обнаружили тело российского дипломата
14 февраля 2019, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]
В здании Министерства иностранных дел на Смоленской-Сенной нашли тело дипломата Олега Кривова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.
Тело обнаружила уборщица, зайдя в туалет на 19-м этаже. На место незамедлительно были вызваны медики, которые констатировали смерть. Кривов скончался в возрасте 68 лет.
По предварительным данным, мужчина умер из-за скоротечного сердечного приступа. Он работал в департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.