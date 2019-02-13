В Иране в результате теракта погибли не менее 20 военных
13 февраля 2019, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]
В результате взрыва, прогремевшего на юго-востоке Ирана, погибли по меньшей мере двадцать военнослужащих Корпуса стражей исламской революции. Об этом в среду сообщило агентство IRNA.
Еще порядка 20 человек получили травмы и ранения различной степени тяжести, и были госпитализированы. Издание отмечает также, что целью террористов были сотрудники элитной части вооруженных сил Ирана.
Взрыв, предположительно, устроил террорист-смертник. По данным иранских СМИ, мужчина привел в действие взрывное устройство, установленное на грузовике, когда мимо него проезжал автобус с военными.