Трамвай загорелся на юге Москвы

Утром в субботу, 9 февраля, стало известно, что на юге Москвы загорелся трамвай. Согласно последней информации источников, движение трамваев на Симферопольском бульваре сейчас приостановлено.

Представитель экстренных служб столицы отметил, что возгорание в кабине трамвая произошло, когда транспортное средство находилось неподалеку от дома номер 37. Площадь, объятая пламенем, достигла двух квадратных метров. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.