В Москве маршрутка врезалась в ограждение на трассе, четверо пострадавших

В пятницу на Калужском шоссе в Новой Москве произошла серьезная авария. Согласно последней информации источников, маршрутка врезалась в ограждение неподалеку от места проведения строительных работ.

Предполагается, что водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил столкновение с ограждением. Как отмечает сегодня РИА "Новости", в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. В настоящий момент выясняются данные об их состоянии.

Известно, что на место аварии уже прибыли несколько бригад скорой помощи, а также спасательный вертолет. Движение в районе ДТП затруднено.