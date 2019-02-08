В Москве маршрутка врезалась в ограждение на трассе, четверо пострадавших
8 февраля 2019, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу на Калужском шоссе в Новой Москве произошла серьезная авария. Согласно последней информации источников, маршрутка врезалась в ограждение неподалеку от места проведения строительных работ.
Предполагается, что водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил столкновение с ограждением. Как отмечает сегодня РИА "Новости", в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. В настоящий момент выясняются данные об их состоянии.
Известно, что на место аварии уже прибыли несколько бригад скорой помощи, а также спасательный вертолет. Движение в районе ДТП затруднено.