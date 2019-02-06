На востоке Москвы у продуктового магазина маньяк напал на школьницу
6 февраля 2019, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]
На востоке Москвы маньяк напал на одиннадцатилетнюю девочку у продуктового магазина. Согласно последней информации осведомленных источников, мужчина пытался затащить школьницу в близлежащие кусты.
Происшествие случилось сегодня утром у дома номер 34 на Бульваре Рокоссовского. Мужчина схватил девочку и начал тащить ее подальше от жилого дома, однако ей удалось вырваться.
Как сообщает МК, родственники школьницы обратились в правоохранительные органы. Полицейские Восточного округа уже разослали ориентировку по различным отделам МВД. Известно, что предполагаемый преступник не имеет волос на голове, похож внешне на уроженца Кавказа. Ему около 45-50 лет.