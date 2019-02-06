На востоке Москвы у продуктового магазина маньяк напал на школьницу

На востоке Москвы маньяк напал на одиннадцатилетнюю девочку у продуктового магазина. Согласно последней информации осведомленных источников, мужчина пытался затащить школьницу в близлежащие кусты.

Происшествие случилось сегодня утром у дома номер 34 на Бульваре Рокоссовского. Мужчина схватил девочку и начал тащить ее подальше от жилого дома, однако ей удалось вырваться.

Как сообщает МК, родственники школьницы обратились в правоохранительные органы. Полицейские Восточного округа уже разослали ориентировку по различным отделам МВД. Известно, что предполагаемый преступник не имеет волос на голове, похож внешне на уроженца Кавказа. Ему около 45-50 лет.