Дочь Башмета опросили по делу о пожаре в доме на Никитском бульваре

Дочь дирижера Юрия Башмета Ксению опросили следователи в рамках расследования уголовного дела о пожаре в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, в ходе которого погибли восемь человек.

Источник в правоохранительных органах отметил, что дочь Башмета была опрошена в минувший вторник в качестве свидетеля, передает ТАСС.

Напомним, по факту случившегося в жилом доме было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Пожар вспыхнул 4 февраля около часа ночи. Среди погибших были двое детей. Впоследствии выяснилось, что пламя возникло именно в квартире Ксении Башмет.