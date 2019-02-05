В Петербурге из-за резкого запаха газа эвакуируют гимназию

В Красносельском районе Санкт-Петербурга из-за резкого запаха газа, который распространился по нескольким улицам, эвакуируют гимназию. Информацию во вторник, 5 февраля, предоставили очевидцы.

Отмечается, что учеников активно выводят из гимназии №399, расположенной на улице Добровольцев. В учебном заведении эти данные уже подтвердили. Как уточняет "Фонтанка", школа, о которой идет речь, не газифицирована, поэтому пока не удается выяснить, по какой причине возник запах газа.

Жители квартала, ограниченного улицами Авангардной и Добровольцев, утверждают, что они ощущают резкий запах и в своих квартирах, однако не могут дозвониться до газовых служб.