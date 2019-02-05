В Липецке льдина, упавшая с крыши, убила пожилую женщину

В Липецке льдина, упавшая с крыши дома, убила пенсионерку. Соответствующую информацию во вторник, 5 февраля, предоставили сотрудники приемного отделения больницы скорой медицинской помощи номер 1.

78-летняя женщина шла по улице Депутатской, когда с дома номер 94 на нее упала ледяная глыба. Пенсионерка получила черепно-мозговую травму и была доставлена в медучреждение. Она была помещена в реанимацию, где скончалась через некоторое время, передает ТАСС.

Глава пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова отметила, что по факту случившегося в скором времени будет проведена проверка.