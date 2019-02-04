Ингеборга Дапкунайте вышла на связь после пожара в жилом доме в центре Москвы

Знаменитая актриса Ингеборга Дапкунайте вышла на связь после сильного пожара в доме, расположенном на Никитском бульваре в самом центре Москвы. Известно, что у артистки есть в здании квартира.

На своей страничке в социальной сети Дапкунайте сообщила поклонникам, что с ней и с ее сыном все в порядке. Актриса также выразила свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим при пожаре.

Ранее сегодня агент Ингеборги Дапкунайте Раиса Фомина сообщила в беседе с журналистами ФАН, что ей никак не удается дозвониться до артистки. Позже она отметила, что квартира женщины расположена в том крыле, до которого пожар не добрался.

Напомним, в результате возгорания погибли шесть человек.