Пассажир выжил после падения под поезд на станции метро "Новокузнецкая"
4 февраля 2019, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в понедельник стало известно, что мужчина выжил после падения под прибывающий поезд на станции московского метро "Новокузнецкая". Ранее сообщалось, что пассажир упал с платформы.
Глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев уточнил, что 31-летний москвич упал на жесткий путь. Машинист поезда увидел человека и применил экстренное торможение, однако по инерции состав наехал на мужчину, передает ТАСС.
Пассажира спасло то, что он попал в спасательный желоб между рельсами. На место происшествия незамедлительно прибыли врачи "скорой помощи", которые диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму. Его оперативно доставили в больницу.