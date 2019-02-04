Утром в понедельник стало известно, что мужчина выжил после падения под прибывающий поезд на станции московского метро "Новокузнецкая". Ранее сообщалось, что пассажир упал с платформы.

Глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев уточнил, что 31-летний москвич упал на жесткий путь. Машинист поезда увидел человека и применил экстренное торможение, однако по инерции состав наехал на мужчину, передает ТАСС.

Пассажира спасло то, что он попал в спасательный желоб между рельсами. На место происшествия незамедлительно прибыли врачи "скорой помощи", которые диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму. Его оперативно доставили в больницу.