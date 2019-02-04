Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за морозов

Самолет, летевший из Москвы в Красноярск, не смог добраться до пункта назначения из-за мороза. Согласно последней информации источников, воздушное судно было вынуждено сесть в Новосибирске.

Отмечается, что утром в понедельник, 4 февраля, самолет компании "Аэрофлот" вылетел из столичного аэропорта Шереметьево и взял курс на Красноярск, однако из-за сорокоградусных морозов приземлиться в городе не смог, передает сегодня утром портал URA.RU.

Одна из пассажирок отметила, что в Новосибирске температура была чуть выше, поэтому командир решил сесть именно там. О времени ожидания перелета людям ничего не сообщили, уточняет телеканал 360.