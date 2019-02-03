В Калужской области опознали всех погибших в ДТП с автобусом

В Калужской области опознаны тела всех погибших в ДТП с участием автобуса с детьми, ехавшими из города Ярцево Смоленской области выступать на конкурсе в филармонии. Всего погибло семь человек.

«Все погибшие опознаны. По последней информации, погибло трое несовершеннолетних и четверо взрослых. Все они женского пола», - сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Наталья Горохова.

Трагедия произошла утром 3 февраля. В Калужской области опрокинулся автобус с детьми, ехавшими из Смоленской области на конкурс в филармонию. К настоящему моменту спасательные работы на месте аварии завершены, сообщили в МЧС.

«Жители города Ярцево Смоленской области приходят к храму в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радосте», приносят цветы, зажигают лампады и свечи в память о погибших, молятся о здравии пострадавших. Сегодня духовенством города Ярцево в храме совершается молебен и панихида», - сообщила пресс-служба Смоленской епархии.

Жители Ярцева также приносят цветы, игрушки и свечи к Дому культуры, в танцевальном коллективе которого занимались погибшие и пострадавшие в ДТП, сообщает РИА Новости.