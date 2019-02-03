В московском аэропорту самолет укатился с места стоянки
3 февраля 2019, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]
В московском аэропорту «Домодедово» авиалайнер самостоятельно укатился с места стоянки. Сотрудники воздушной гавани заметили «беглеца» и оперативно вернули его на положенное место.
«Аэродромная служба зафиксировала незначительное передвижение воздушного судна с места стоянки. По согласованию с авиакомпанией специалисты оперативно вернули самолет обратно на место стоянки», - сообщил представитель аэропорта «Домодедово».
В процессе «укатывания» и последовавшего возвращения на место авиалайнер не получил повреждений, сообщает РИА Новости.