В московском аэропорту самолет укатился с места стоянки

В московском аэропорту «Домодедово» авиалайнер самостоятельно укатился с места стоянки. Сотрудники воздушной гавани заметили «беглеца» и оперативно вернули его на положенное место.

«Аэродромная служба зафиксировала незначительное передвижение воздушного судна с места стоянки. По согласованию с авиакомпанией специалисты оперативно вернули самолет обратно на место стоянки», - сообщил представитель аэропорта «Домодедово».

В процессе «укатывания» и последовавшего возвращения на место авиалайнер не получил повреждений, сообщает РИА Новости.