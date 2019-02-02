Самолет упал в океан во Флориде

В штате Флорида на востоке Соединенных штатов Америки в океан упал самолет Piper (PA-32R). Как передает в субботу местный телеканал WPTV, инцидент произошел неподалеку от города Палм-Бич.

На борту легкомоторного воздушного судна находились два человека. По данным береговой охраны, крушение произошло в пятницу, 1 февраля. Известно, что самолет следовал на Багамские острова.

В настоящий момент сотрудниками седьмого округа береговой охраны ведется поиск пассажиров. Национальное управление по безопасности на транспорте начало расследование происшествия.