В Челябинске задержан лжеврач, совершивший преступление

В Челябинске правоохранительные органы задержали 36-летнего Бориса Кондрашина, который обвиняется в хранении крупной партии наркотиков и предъявлении ложных документов для устройства на работу. Скандал с врачом-педиатром из челябинской городской больницы № 11 разгорелся сегодня, 1 февраля, в Челябинске. Как оказалось, в больнице приняли на работу человека не только без соответствующего образования, но и с «темным» прошлым. В юности Борис совершил преступление: убил и расчленил своего одноклассника. Экспертиза признала Кондрашина психически нездоровым человеком и в течение 10 лет он лежал в специализированном учреждении.

Днем представители горздрава объяснили на пресс-конференции, что главный врач больницы, в которой работал Борис Кондрашин, заподозрил неладное и решил проверить документы, а они оказались поддельными. В горбольнице лжеврач читал лекции о вреде курения и алкоголизма.

Сейчас Борис Кондрашин находится под стражей. Кроме того, как сообщает «Вечерний Челябинск», представители минздрава проверили, как в психиатрической больнице лечили и наблюдали Кондрашина.