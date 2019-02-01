Упавшим на рельсы в московском метро оказался подросток

В пятницу днем, 1 февраля, появились подробности о падении пассажира на рельсы в московском метро. Согласно последней информации осведомленных источников, инцидент в подземке произошел с подростком.

Глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев отметил, что пассажир, упавший с платформы на станции "Сходненская", выжил.

Как уточняет сегодня "Росбалт", медики, осмотревшие подростка, диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом бедра, а также множественные ушибы и ссадины.

Ранее стало известно, что на Таганско-Краснопресненской линии произошел сбой в движении поездов из-за падения человека на рельсы.