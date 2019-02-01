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В московском метро пассажир упал на рельсы

1 февраля 2019, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

В московском метро пассажир упал на рельсы
фото: pixabay.com

В пятницу, 1 февраля, на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена пассажир упал на рельсы. Ранее стало известно, что в столичной подземке произошел сбой в движении поездов.

Впоследствии выяснилось, что поезда ходили с увеличенными интервалами из-за того, что человек упал с платформы, передает сегодня "Росбалт".

К настоящему моменту движение поездов на фиолетовой "ветке" метро Москвы полностью введено в график. Пока информации о том, по какой причине пассажир оказался на рельсах, не поступало. Точных данных о состоянии человека также нет. Не сообщается также, на какой станции произошел инцидент.

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