Из московской школы экстренно эвакуировали около 300 человек

В школе, расположенной на Новинском бульваре в Москве, утром в пятницу, 1 февраля, прошла эвакуация. Из здания после срабатывания противопожарной сигнализации было выведено более 300 человек.

В пресс-службе столичного главка МЧС отметили, что на место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны, передает ТАСС.

Здание школы было тщательно обследовано при помощи специальных приборов, однако возгорание обнаружено не было. В настоящий момент эксперты устанавливают, по какой причине сработала сигнализация. Занятия в учебном заведении скоро возобновятся.