СМИ: на Урале нетрезвый полицейский насмерть сбил пешехода

Под Екатеринбургом в городе Сысерть на пешеходном переходе недалеко от кладбища полицейский сбил мужчину. От множественных травм, полученных в ходе ДТП, 57-летний пешеход скончался на месте.

Сотрудник правоохранительных органов, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Touareg, сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места преступления. Виновника ДТП нашли и взяли под арест.

Выяснилось, что сотрудник ДПС, совершивший наезд, в момент ДТП находился в отпуске. Результаты проведенной экспертизы показали, что на момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Проводится служебная проверка. Если вина сотрудника ГИБДД будет доказана, последуют самые жесткие меры дисциплинарного характера в отношении всех его руководителей", - сообщили в ГУ МВД РФ по Свердловской области.