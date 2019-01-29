При пожаре в Курганской области погибли женщина и трое детей

При пожаре в частном доме, расположенном в селе Горохово Курганской области, погибли женщина и трое маленьких детей. Страшное происшествие случилось в ночь на вторник, 29 января, в Юргамышском районе.

После ликвидации пламени в доме были найдены тела женщины 1981 года рождения и детей 2013, 2014 и 2017 годов рождения, уточняется сегодня на официальном сайте регионального СУСК РФ. В здании также проживал мужчина, но ему удалось вовремя выбежать на улицу.