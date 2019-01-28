В Воронежской области из-за снега рухнула крыша детского сада

Крыша детского сада обрушилась в городе Поворино Воронежской области из-за снега. Пострадавших нет. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Хренов.

"Обрушилась крыша одноэтажного здания под тяжестью снега, перекрытие над чердаком. Само помещение садика не пострадало", - уточнили в МЧС. Площадь обрушения составила 105 квадратных метров.

Учреждение посещает 47 детей, в момент обрушения они были на прогулке. Крыша упала на чердачные перекрытия, они выдержали. Детский сад будет закрыт, пока не произведут ремонт кровли, пишет ТАСС.