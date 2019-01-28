В Петербурге петарда взорвалась в руках у подростка

В Санкт-Петербурге петарда взорвалась в руках у подростка. Согласно последней информации осведомленных источников, двенадцатилетний школьник был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Происшествие случилось вечером 27 января в Адмиралтейском районе Северной столицы. Родители пострадавшего мальчика доставили сына в педиатрический медицинский университет, сообщает сегодня телеканал "78". Известно, что у пострадавшего были диагностированы рваные раны на правой кисти. Состояние школьника оценивается как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции в настоящий момент проводят проверку по факту случившегося. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.