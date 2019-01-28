Найденная картина Архипа Куинджи не повреждена

В понедельник, 28 января, стало известно, что похищенная из Третьяковской галереи картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" не повреждена. Об этом сегодня сообщили источники в правоохранительных органах.

Подчеркивается, что состояние похищенного полотна нормальное, однако не исключено, что на выставку оно не вернется, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что сотрудники МВД и ФСБ задержали 31-летнего злоумышленника, который подозревается в краже картины. Задержание прошло в поселке Заречье Московской области. Мужчина спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где ее и нашли сотрудники полиции.