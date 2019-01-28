Найденная картина Архипа Куинджи не повреждена
28 января 2019, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 28 января, стало известно, что похищенная из Третьяковской галереи картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" не повреждена. Об этом сегодня сообщили источники в правоохранительных органах.
Подчеркивается, что состояние похищенного полотна нормальное, однако не исключено, что на выставку оно не вернется, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что сотрудники МВД и ФСБ задержали 31-летнего злоумышленника, который подозревается в краже картины. Задержание прошло в поселке Заречье Московской области. Мужчина спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где ее и нашли сотрудники полиции.