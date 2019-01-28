Девятиметровые волны обрушатся на побережье России

На российское побережье в понедельник, 28 января, обрушатся девятиметровые волны. Ранее стало известно, что штормовое предупреждение было объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки.

Предполагается, что волны будут наблюдаться сегодня вечером, а опасное волнение на воде продлится до конца завтрашнего дня, передает ФБА "Экономика сегодня".

Врио начальника ЦУКС ГУМЧС России по Камчатскому краю Сергей Федоров уточнил, что сегодняшний шторм угрожает лишь кораблям с низким классом. Экипажи таких судов получают предупреждения о необходимости укрыться от непогоды в максимально безопасных местах.