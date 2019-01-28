Таксист выстрелил в пассажира из-за того, что тот не стряхнул снег с ботинок

В Казани раздражительный водитель такси выстрелил в пассажира из-за его обуви. Согласно последней информации, мужчина сел в салон автомобиля, не стряхнув на улице липкий снег со своих ботинок.

Происшествие случилось на проспекте Амирхана. Трое мужчин хотели сесть в машину, когда водитель такси попросил их отряхнуть обувь. Как сообщает в понедельник утром портал "Свободная пресса", пассажиры не пожелали выполнять данную просьбу и забрались в салон.

После этого между ними и водителем возник конфликт, в рамках которого таксист выстрелил в шею одному из мужчин из травматического пистолета, а затем скрылся с места происшествия, сообщает телеканал РЕН.ТВ.