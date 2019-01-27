Католический собор был взорван неизвестными в воскресенье, 27 января. Взрыв произошёл во время воскресной мессы, известно о погибших, а также пострадавших в результате происшествия.

Неизвестные взорвали католический собор, расположенный на острове Холо на юге Филиппин, передаёт Lenta.ru. Взрывчатка располагалась внутри собора и сдетонировала во время богослужения. Второй взрыв прогремел на автомобильной стоянке. В результате 19 человек погибли, несколько десятков получили ранения различной степени тяжести. Из-за завалов, образовавшихся после взрыва, некоторых людей пришлось эвакуировать при помощи вертолёта.

Известно, что ранее этот собор пытались взорвать. Ответственность за нынешний инцидент еще не взяла на себя ни одна организация.