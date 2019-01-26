В кафе в Саратовской области произошел взрыв

В рабочем поселке Лысые Горы в Саратовской области раздался взрыв в подсобном помещении кафе. По предварительным данным экстренных служб, никто из людей не пострадал в происшествии.

В подсобном помещении местного кафе «Рандеву» взорвался газовый котел. После взрыва в подсобке площадью пять квадратных метров начался пожар.

Прибывшие на место инцидента пожарно-спасательные службы ликвидировали открытое горение в 18.15 по местному времени. По предварительным данным, погибших и пострадавших в происшествии нет, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Обстоятельства произошедшего инцидента сейчас выясняются, сообщает РИА Новости.