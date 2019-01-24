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В жилом доме на севере Москвы прогремел взрыв

24 января 2019, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

В жилом доме на севере Москвы прогремел взрыв
фотобанк АН

Хлопок произошел в негазифицированном доме на северо-востоке Москвы в четверг, 24 января. Пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел около 8 утра в доме №20 на Костромской улице. Жители дома и прохожие не пострадали, но в одной из квартир выбило стекла, передает РИА Новости.

"По предварительной информации, мог взорваться самогонный аппарат. Сам хозяин квартиры во время инцидента спал", - сообщает агентство ТАСС. На месте работают специалисты.

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