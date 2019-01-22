Во вторник, 22 января, стало известно, что в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Источники отмечают, что авария случилась в ходе посадки воздушного судна на военный аэродром.

Отмечается, что бомбардировщик Ту-22М3 заходил на посадку в Оленегорске, однако в какой-то момент упал. Происшествие случилось около 13:40 по московскому времени, передает ТАСС.

Согласно информации источника, экипаж летательного аппарата состоял из четырех человек. Известно, что выжить удалось командиру воздушного судна и штурману.

В настоящий момент обстоятельства аварии устанавливают специалисты.