В московском кафе официантка сломала руку посетительнице

В одном из кафе на проспекте Мира в Москве официантка сломала руку посетительнице. Согласно последней информации осведомленных источников, сотрудница заведения также нанесла клиентке колотое ранение.

Конфликт вспыхнул между 29-летней официанткой – уроженкой Таджикистана – и посетительницей 1967 года рождения, передает сегодня ТАСС.

Отмечается, что в рамках ссоры работница кафе нанесла клиентке побои и ранения неустановленным предметом. В результате посетительница получила перелом левой кисти.

По факту случившегося к настоящему моменту возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ "Причинение вреда здоровью средней тяжести".