Опасность взрыва сохраняется на двух горящих кораблях в Черном море

Сегодня днем стало известно, что на горящих в Черном море кораблях сохраняется опасность взрыва. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 22 января, в пресс-службе Росморречфлота.

Подчеркивается, что на двух судах к началу пожара было примерно 4,6 тысячи тонн топлива. Пожар к настоящему моменту не потушен, не исключено, что топливо не выгорело до конца, сообщает ТАСС.

Напомним, пожар начался на кораблях "Маэстро" и "Канди" во время перегрузки топлива с одного судна на другое. По информации МЧС, спасти удалось двенадцать человек, погибшими являются четырнадцать человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются.